После разговора с Путиным Трамп позвонит Зеленскому, а затем также поговорит с лидерами стран-членов НАТО, передает 24 Канал.

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16:30, 19 мая Разговор Трампа с Путиным и Зеленским может начать реальные мирные переговоры, – ОП Михаил Подоляк считает, что разговоры Трампа с Путиным и Зеленским могут начать реальные мирные переговоры, хотя война вряд ли закончится в этот день. Подоляк отметил, что встреча украинской и российской делегаций в Турции была "имитацией" переговоров, и что Путина невозможно убедить, а только заставить принять решение.