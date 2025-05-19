После разговора с Путиным Трамп позвонит Зеленскому, а затем также поговорит с лидерами стран-членов НАТО, передает 24 Канал.
Смотрите также Зеленский провел совещание по итогам встречи с Россией в Стамбуле
Разговор Трампа с Путиным и Зеленским может начать реальные мирные переговоры, – ОП
Михаил Подоляк считает, что разговоры Трампа с Путиным и Зеленским могут начать реальные мирные переговоры, хотя война вряд ли закончится в этот день.
Подоляк отметил, что встреча украинской и российской делегаций в Турции была "имитацией" переговоров, и что Путина невозможно убедить, а только заставить принять решение.
Трамп позвонит Зеленскому после разговора с Путиным, Белый дом
В ведомстве добавили, что президент США открыт к встрече с Путиным.
Также Трамп сделает публичные заявления по итогам телефонных разговоров.