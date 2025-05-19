После разговора с Путиным Трамп позвонит Зеленскому, а затем также поговорит с лидерами стран-членов НАТО, передает 24 Канал.

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16:30, 19 мая

Разговор Трампа с Путиным и Зеленским может начать реальные мирные переговоры, – ОП

Михаил Подоляк считает, что разговоры Трампа с Путиным и Зеленским могут начать реальные мирные переговоры, хотя война вряд ли закончится в этот день.

Подоляк отметил, что встреча украинской и российской делегаций в Турции была "имитацией" переговоров, и что Путина невозможно убедить, а только заставить принять решение.

16:28, 19 мая

Трамп позвонит Зеленскому после разговора с Путиным, Белый дом

В ведомстве добавили, что президент США открыт к встрече с Путиным.

Также Трамп сделает публичные заявления по итогам телефонных разговоров.