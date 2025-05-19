Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву віцепрезидента Джей Ді Венса, яку цитує Clash Reports.

Що Венс думає про участь США у переговорах

Джей Ді Венс вважає, що переговори щодо завершення війни в Україні "зайшли в глухий кут". На думку віцепрезидента, Путін "не зовсім знає, як вийти з війни в Україні".

Якщо Росія не готова брати участь, зрештою, США повинні сказати, що це не наша війна,

– сказав Венс.

Американський посадовець зазначив, що у врегулюванні війни існує так багато різних перешкод, що важко виділити щось конкретне.

Зауважимо, вже о 17:00 19 травня має відбутися телефонна розмова Дональда Трампа та Владіміра Путіна. Одразу після цього президент США зателефонує Володимиру Зеленському.