Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг Білого дому в понеділок, 19 травня.

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Чи відбудеться зустріч Трампа та Путіна

У Білому домі заявили, що Дональд Трамп відкритий до зустрічі з Владіміром Путіним, однак необхідно також дочекатися результатів їхньої телефонної розмови.

Ця розмова має відбутися ввечері 19 травня.

За словами Білого дому, після дзвінка очільнику Кремля Дональд Трамп також проведе розмову з Володимиром Зеленським.