Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Что Вэнс заявил о намерениях Трампа

В понедельник, 19 мая, должны состояться телефонные разговоры американского лидера с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Трамп верит, что ему удастся достичь прекращения огня.

По словам вице-президента США, вопрос настроенности российского диктатора на мирные переговоры до сих пор открыт.

Переговоры продолжаются уже определенное время. Мы понимаем, что сейчас находимся в определенном тупике. Я думаю, президент скажет Путину: слушай, ты серьезно? Ты действительно этого хочешь?

– Подчеркнул Вэнс.

Он отметил, что Трамп также напомнит Путину, что Россия может получать много экономических преимуществ от нормализации отношений с остальным миром, но Кремль их не получит, если продолжит убивать людей.

Вице-президент США также подчеркнул, что США могут выйти из переговоров, если Россия не готова идти на компромисс. "Если Россия не готова участвовать, в конце концов, США должны сказать, что это не наша война", – сказал он.

Джей Ди Вэнс отметил, что российский диктатор не знает, как выйти из войны. "Я не уверен, что Владимир Путин имеет какую-то четкую стратегию, как свернуть войну", – объяснил вице-президент.