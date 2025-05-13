Тому важко зрозуміти зі строкатих заяв Трампа, чи справді він усвідомив, що Росія не має наміру завершувати війну, каже колишній радник республіканція Курт Волкер, передає 24 Канал із посиланням на NV.

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Чи Трамп "прозрів" щодо Путіна

Волкер наголосив, що реальність така, що Україна хоче миру, а Росія хоче війни.

І скільки б ви не намагалися змінити цю реальність, вона все одно повертається до цієї точки – Росія хоче цієї війни. І я думаю, що це те, що Трамп і Венс вже визнають,

– сказав політик.

Він зазначив, що для того, аби змусити диктатора зупинити вогонь, потрібно збільшити витрати для нього на ведення цієї війни.

Нагадаємо, що в нещодавньому інтерв'ю для Fox News віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Росія на переговорах щодо України "бажає забагато" та "більше розумного". Він натякнув, що Кремлю доведеться відмовитися від своїх амбітних планів на Україну. По-перше, вона будь-що залишиться незалежною країною. По-друге, Москва не може розраховувати на території, які вона навіть не захопила. У такий спосіб Венс відкинув російську вимогу щодо виводу українських військ з частин Херсонщини, Запоріжжя, Луганщини та Донеччини.