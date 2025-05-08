Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Венса для FoxNews.

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Венс зробив заяву щодо переговорів

Джей Ді Венс заявив, що завищені вимоги Росії його не хвилюють, бо "так часто буває на переговорах". Однак, за його словами, якби у Вашингтоні побачили, що Росія "веде переговори недобросовісно", США вийшли б із процесу.

Наша позиція така: ми не хочемо, щоб Україна зазнала краху. Ми, очевидно, хочемо, щоб Україна залишалася суверенною державою. Але Росія не може очікувати, що їй віддадуть території, яких вона навіть не захопила. А саме це було прописано в їхньому початковому плані миру,

– сказав віцепрезидент США.

Венс додав, що він може назвати прогресом той факт, що росіяни та українці "взагалі почали розмовляти", а на столі з'явилися конкретні пропозиції про мир.

Ми від самого початку розуміли, що перша російська пропозиція буде надмірною. Ми знали, що вони вимагатимуть більше, ніж розумно було б надати,

– підкреслив Джей Ді Венс.

Нагадаємо, раніше віцепрезидент США заявляв, що посередництво Вашингтону в переговорах між Україною та Росією є неможливим без прямих контактів обох країн. Також, за словами Венса, Сполучені Штати хочуть перейти від ідеї 30-денного перемир'я до довгострокового врегулювання війни в Україні.