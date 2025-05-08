Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Вэнса для FoxNews.

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Вэнс сделал заявление по поводу переговоров

Джей Ди Вэнс заявил, что завышенные требования России его не волнуют, потому что "так часто бывает на переговорах". Однако, по его словам, если бы в Вашингтоне увидели, что Россия "ведет переговоры недобросовестно", США вышли бы из процесса.

Наша позиция такова: мы не хотим, чтобы Украина рухнула. Мы, очевидно, хотим, чтобы Украина оставалась суверенным государством. Но Россия не может ожидать, что ей отдадут территории, которые она даже не захватила. А именно это было прописано в их первоначальном плане мира,

– сказал вице-президент США.

Вэнс добавил, что он может назвать прогрессом тот факт, что россияне и украинцы "вообще начали разговаривать", а на столе появились конкретные предложения о мире.

Мы с самого начала понимали, что первое российское предложение будет чрезмерным. Мы знали, что они потребуют больше, чем разумно было бы давать,

– подчеркнул Джей Ди Вэнс.

Напомним, ранее вице-президент США заявлял, что посредничество Вашингтона в переговорах между Украиной и Россией невозможно без прямых контактов обеих стран. Также, по словам Венса, США хотят перейти от идеи 30-дневного перемирия к долгосрочному урегулированию войны в Украине.