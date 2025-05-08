Сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

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Кто является препятствием на пути к миру

Специальный представитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог 6 мая заявил, что отказ Владимира Путина согласиться на 30-дневное прекращение огня является главной преградой для установления мира в Украине. Он также "пригрозил", что Россия пострадает, если стороны не согласятся на прекращение огня, поскольку "Россия не выиграет войну".

Келлог указал на неспособность России обеспечить позиции на правом берегу Днепра в Херсонской области, ее неспособность добраться до Киева и Одессы, а также высокий уровень истощения российских войск – все это соответствует оценке ISW о том, что боевая ситуация России ухудшилась с 2022 года,

– отмечают аналитики.

7 мая вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Россия просит "определенного набора требований" для прекращения войны, и Вашингтон считает, что Москва "просит слишком много".

Келлог добавил, что Украина согласилась на всеобъемлющее прекращение огня в воздухе, на суше и море минимум на 30 дней и готова немедленно подписать соглашение. Он подчеркнул, что Путин является главным препятствием на пути к миру.

Украина также готова к "прекращению огня на месте", что предусматривает отступление двух сторон на 15 километров от линии фронта для создания 30-километровой демилитаризованной зоны, которая может подпадать под неопределенный механизм мониторинга.

Келлог также заявил, что "коалиция желающих", возглавляемая Великобританией и Францией, готова развернуть "силы прекращения огня" к западу от реки Днепр для патрулирования и обеспечения соблюдения тишины.

Как Кремль отклоняет предложения США

В ответ представитель Кремля Дмитрий Песков, заявил, что Россия не получала от Украины никаких предложений по созданию демилитаризованной зоны. В то же время американская сторона считает, что Россия пытается затянуть переговоры по всеобъемлющему прекращению огня, чтобы скрыть свой постоянный отказ от предложений США.

Аналитики убеждены, что Россия остается против любых механизмов мониторинга или обеспечения выполнения прекращения огня, поскольку она использует их отсутствие как инструмент для распространения необоснованных заявлений о "нарушении Украиной режима тишины", как это было раньше.

"Кремль также неоднократно прямо отвергал перспективу размещения европейских миротворцев в Украине, утверждая, что такое развертывание будет неприемлемым для РФ. Россия остается преданной своим давним усилиям по продолжению мирных переговоров, чтобы достичь успехов на поле боя и попытаться обеспечить дополнительные уступки от США", – резюмировали в ISW.