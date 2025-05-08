Он также отметил, что россияне требуют слишком много. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Вэнса, которые транслирует Global Pulse.

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Что заявил Вэнс о мирных переговорах

Вице-президент США пригрозил, что Штаты могут выйти из переговоров.

Мы знали, что россияне будут просить больше, чем мы можем предложить. Именно так часто происходят переговоры. Меня это не беспокоит. Меня бы беспокоило, если бы мы пришли к выводу, что россияне ведут переговоры недобросовестно. И если это произойдет, так, мы выйдем из переговоров,

– заявил Вэнс.