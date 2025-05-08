Такое мнение во время конференции с вице-президентом Европейской комиссии Каей Каллас озвучил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Polskie Radio.

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Что заявил Сикорский

Министр иностранных дел Польши отметил, что желает США успеха в переговорах между Россией и Украиной. Однако в случае неудачи роль посредника на себя могут взять другие страны.

Турция, которая до сих пор имеет каналы связи. И прежде всего, Китайская Народная Республика, которая единственная имеет средства, чтобы заставить Путина к переговорам и уменьшить свои требования,

– уточнил Сикорский.

Напомним, 5 мая Трамп провел телефонный разговор с турецким президентом. Американский лидер предложил привлечь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к посредничеству в переговорах для завершения войны в Украине.

Кроме того, президент США заявил о готовности привлечь Китай к переговорному процессу. Трамп считает это конструктивной инициативой для ликвидации разрыва между воюющими сторонами,.