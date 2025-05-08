Таку думку під час конференції з віцепрезиденткою Європейської комісії Каєю Каллас озвучив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Polskie Radio.

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Що заявив Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі наголосив, що бажає США успіху в переговорах між Росією та Україною. Однак у разі невдачі роль посередника на себе можуть взяти інші країни.

Туреччина, яка досі має канали зв'язку. І понад усе, Китайська Народна Республіка, яка єдина має засоби, щоб змусити Путіна до переговорів та зменшити свої вимоги,

– уточнив Сікорський.

Нагадаємо, 5 травня Трамп провів телефонну розмову з турецьким президентом. Американський лідер запропонував залучити президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана до посередництва у переговорах для завершення війни в Україні.

Окрім того, президент США заявив про готовність залучити Китай до переговорного процесу. Трамп вважає це конструктивною ініціативою для ліквідації розриву між сторонами, що воюють.