Президент США провів телефонну розмову з турецьким колегою Ердоганом 5 травня, зокрема Трамп хотів би залучити Ердогана до мирних переговорів по Україні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Hürriyet.

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Трамп хоче залучити Ердогана до переговорів по Україні

Нещодавно між лідерами США і Туреччини відбулася телефонна розмова, під час якої обговорювалися ключові геополітичні питання.

У мене щойно відбулася дуже хороша і продуктивна телефонна розмова з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, яка торкалася багатьох тем, включно війни Росії з Україною, все, що стосується Сирії, Гази і багато чого іншого,

– заявив Трамп після дзвінка.

За інформацією ЗМІ, американський лідер наголосив на важливості участі Туреччини у налагодженні мирного процесу між Україною та Росією. Ердоган, зі свого боку, підтримав ініціативу й підтвердив готовність до активної участі в дипломатичних зусиллях.

"Президент Ердоган є лідером, який може вести переговори як із Володимиром Путіним, так і з Володимиром Зеленським", – зазначило джерело, знайоме із деталями переговорів.