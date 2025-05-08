Президент США провел телефонный разговор с турецким коллегой Эрдоганом 5 мая, в частности Трамп хотел бы привлечь Эрдогана к мирным переговорам по Украине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Hürriyet.

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Трамп хочет привлечь Эрдогана к переговорам по Украине

Недавно между лидерами США и Турции состоялся телефонный разговор, во время которого обсуждались ключевые геополитические вопросы.

У меня только что состоялся очень хороший и продуктивный телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, который касался многих тем, включая войну России с Украиной, все, что касается Сирии, Газы и многое другое,

– заявил Трамп после звонка.

По информации СМИ, американский лидер подчеркнул важность участия Турции в налаживании мирного процесса между Украиной и Россией. Эрдоган, со своей стороны, поддержал инициативу и подтвердил готовность к активному участию в дипломатических усилиях.

"Президент Эрдоган является лидером, который может вести переговоры как с Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским", – отметил источник, знакомый с деталями переговоров.