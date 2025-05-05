Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Трампа в социальной сети Truth Social. Президент США вспомнил, что во время своего предыдущего президентского срока хорошо ладил с Эрдоганом.

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Трамп назвал войну в Украине бессмысленной и смертоносной

Разговор с Эрдоганом Трамп назвал "очень хорошим" и "продуктивным".

По его словам, они обсудили "много тем", в частности войну России с Украиной, а также все, что связано с Сирией, Газой и тому подобное.

Я с нетерпением жду совместной работы с президентом Эрдоганом над окончанием бессмысленной, но смертоносной войны между Россией и Украиной – сейчас!

– написал американский президент.

Во время разговора Эрдоган пригласил Трампа лично посетить Турцию и анонсировал свой визит в Вашингтон.