Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на пост Дональда Трампа у соціальній мережі Truth Social. Президент США пригадав, що під час свого попереднього президентського терміну він добре ладнав з Ердоганом.

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Трамп назвав війну в Україні безглуздою та смертоносною

Телефонну розмову з Ердоганом Трамп назвав "дуже хорошою" та "продуктивною".

За його словами, вони встигли обговорити "багато тем", зокрема війну Росії з Україною, а також все, що пов'язано з Сирією, Газою тощо.

Я з нетерпінням чекаю на спільну роботу з президентом Ердоганом над закінченням безглуздої, але смертоносної війни між Росією та Україною – зараз!

– написав американський президент.

Окрім того, під час розмови Ердоган запросив Трампа особисто відвідати Туреччину, а також повідомив про свій візит до Вашингтона.