Він також зауважив, що росіяни вимагають надто багато. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Венса, які транслює Global Pulse.

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Що заявив Венс про мирні переговори

Віцепрезидент США пригрозив, що Штати можуть вийти з переговорів.

Ми знали, що росіяни проситимуть більше, ніж ми можемо запропонувати. Саме так часто відбуваються переговори. Мене це не турбує. Мене б турбувало, якби ми дійшли висновку, що росіяни ведуть переговори недобросовісно. І якщо це станеться, так, ми вийдемо з переговорів,

– заявив Венс.