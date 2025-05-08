Він також зауважив, що росіяни вимагають надто багато. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Венса, які транслює Global Pulse.
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Що заявив Венс про мирні переговори
Віцепрезидент США пригрозив, що Штати можуть вийти з переговорів.
Ми знали, що росіяни проситимуть більше, ніж ми можемо запропонувати. Саме так часто відбуваються переговори. Мене це не турбує. Мене б турбувало, якби ми дійшли висновку, що росіяни ведуть переговори недобросовісно. І якщо це станеться, так, ми вийдемо з переговорів,
– заявив Венс.