Вицепрезидент Джей Ди Венс заявил, что, по его мнению, президент Дональд Трамп во время телефонного разговора спросит Путина, настроен ли он "действительно" на мир с Украиной, передает 24 Канал.

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Что Трамп предложит Путину

Как передает CNN, находясь на борту самолета Air Force Two Венс, сказал журналистам, что Трамп даст Путину понять, что "есть много экономических выгод от улучшения отношений между Россией и остальным миром, но он их не получит, если продолжит убивать невинных людей".

Политик отметил также, что трудно выделить одно препятствие на пути к прекращению огня. Он еще раз подчеркнул, что открытым вопросом остается, действительно ли Путин хочет договориться о мире.

Вэнс выразил сомнение в том, что глава Кремля имеет стратегию, как завершить войну, продолжающуюся более 3 лет.

Кроме того, вице-президент намекнул, что США готовы выйти из мирного процесса, если не будет ни одного прогресса.