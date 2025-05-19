Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заместителя главы Офиса Президента Михаила Подоляка в интервью Rzeczpospolita.

Смотрите также Встреча Украины и России завершилась: все, что известно о переговорах в Стамбуле

Что Подоляк заявил о мирных переговорах

Дональд Трамп планирует провести телефонные разговоры с президентом Украины и российским диктатором 19 мая. Он также заявлял, что в этот же день можно договориться о завершении войны между странами.

Михаил Подоляк считает, что война вряд ли закончится в этот день, но это может начать переговоры.

Я думаю, что будет начат определенный процесс, который приведет к настоящим мирным переговорам,

– отметил он.

Подоляк отметил, что встреча украинской и российской делегаций в Турции была лишь "имитацией" этих переговоров. "Путин, сидя в Кремле, не хочет идти на уступки никому и думает, что он полностью контролирует ситуацию. Он считает, что у него все еще достаточно пушечного мяса для достижения своих военных целей. Путина невозможно убедить – его можно лишь заставить принять определенные решения", – добавил он.

Заместитель председателя ОП считает, что Запад направляется к санкциям, которые опустошат российский энергетический сектор, атомную промышленность и банковский сектор.

К слову, лидеры стран ЕС планировали позвонить президенту США перед его переговорами с Путиным. Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер хотели скоординировать свои действия с Дональдом Трампом.