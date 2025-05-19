По словам Путина, перемирие будет после "достижения соответствующих договоренностей". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что российский диктатор заявил о прекращении огня

После разговора с американским лидером Владимир Путин вышел к СМИ и сделал ряд заявлений об Украине. По его словам, Москва и Киев должны найти компромиссы, устраивающие обе стороны.

Прекращение огня с Украиной возможно после достижения соответствующих договоренностей,

– отметил глава Кремля.

По его мнению, Россия и Украина "в целом на верном пути" после возобновления прямых переговоров. Он поблагодарил Трампа за поддержку.

Телефонный разговор Путина с Трампом длился более 2 часов. Еще до звонка российскому диктатору американский лидер несколько минут побеседовал с Владимиром Зеленским. У политиков запланирован разговор также после переговоров Трампа с главой Кремля.