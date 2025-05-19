Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Путин провел телефонный разговор с Трампом

20:01, 19 мая Во время выступления Путин в очередной раз повторил свой тезис о том, что главное – устранить так называемые "первопричины войны" при поиске компромиссов между Москвой и Киевом.

19:58, 19 мая Владимир Путин подчеркнул, что Россия и Украина "в целом на правильном пути" после возобновления прямых переговоров.

19:54, 19 мая По словам кремлевского диктатора, Дональд Трамп отметил, что Россия якобы "выступает за мирное урегулирование украинского кризиса".

19:52, 19 мая Путин заявил, что Дмитрий Песков или Юрий Ушаков впоследствии разъяснят детали разговора с Дональдом Трампом.

19:51, 19 мая По словам Владимира Путина, прекращение огня возможно после достижения "соответствующих договоренностей".

19:50, 19 мая Россия "готова работать над меморандумом с Украиной", включающим в том числе прекращение огня.

19:49, 19 мая Путин заявил, что Россия и Украина должны найти компромиссы, которые устраивают обе стороны.

19:49, 19 мая По словам главы Кремля, Трамп в разговоре выразил свою позицию относительно прекращения огня.

19:48, 19 мая Разговор президентов США и России длился более двух часов.