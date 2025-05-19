За словами Путіна, перемир'я буде після "досягнення відповідних домовленостей". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ.

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Що російський диктатор заявив про припинення вогню

Після розмови з американським лідером Владімір Путін вийшов до ЗМІ та зробив низку заяв про Україну. За його словами, Москва та Київ повинні знайти компроміси, які влаштовують обидві сторони.

Припинення вогню з Україною можливе після досягнення відповідних домовленостей,

– зазначив очільник Кремля.

На його думку, Росія та Україна "загалом на правильному шляху" після поновлення прямих переговорів. Він подякував Трампу за підтримку.

Російський диктатор вважає телефонну розмову "корисною та змістовною". За його словами, Кремль готовий працювати над меморандумом з Україною, зокрема про припинення вогню.

Телефонна розмова Путіна з Трампом тривала понад 2 години. Ще до дзвінка російському диктатору американський лідер кілька хвилин поговорив з Володимиром Зеленським. У політиків запланована розмова також після переговорів Трампа з очільником Кремля.