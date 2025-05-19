Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

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Зеленський говорив із Трампом

Сьогоднішня телефонна розмова Владіміра Путіна з Дональдом Трампом мала відбутися перед розмовою лідера США з Володимиром Зеленським.

Але джерело повідомило агентству Reuters, що Зеленський розмовляв з Трампом телефоном перед цим.

Вказується, що розмова тривала "кілька хвилин".

Додамо, що журналіст американського порталу Axios Барак Равід теж вказує, що перед розмовою з Путіним Трамп поговорив з українським гарантом. Про це Равід написав на своїй сторінці в соцмережі Х (раніше твітер).

Медійник посилається на проінформоване джерело, згідно з яким "Трамп зателефонував Зеленському перед розмовою з Путіним і поговорив з ним кілька хвилин".

Також зазначимо, що Суспільному ознайомлене джерело повідомило, що президент Зеленський мав коротку розмову із президентом Трампом перед його дзвінком Путіну.

Також у них запланована розмова опісля дзвінка російському лідеру.

До слова, Владімір Путін і Дональд Трамп вже провели телефонну розмову. Після цієї розмови очільник Кремля вийшов до ЗМІ із заявами.