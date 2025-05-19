Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг прессекретарки Білого дому Керолайн Левітт в понеділок, 19 травня.

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Чи має Трамп новий дедлайн для мирної угоди

У Білому домі вкотре заявили, що війна в Україні почалася нібито через "некомпетентність і слабкість попередньої адміністрації", і тепер Дональд Трамп докладає всіх зусиль, щоб це виправити.

Він дав зрозуміти обом сторонам, що хоче домогтися мирного врегулювання, припинення вогню якнайшвидше, але що стосується конкретних термінів, то я не буду випереджати президента,

– додала Керолайн Левітт.

За її словами, важливу роль зіграє телефонна розмова Дональда Трампа та Владіміра Путіна.

Президент ясно дав зрозуміти, що його мета - домогтися припинення вогню і покласти край цьому конфлікту. Він втомився і розчарувався в обох сторонах конфлікту,

– підсумувала прессекретарка Білого дому.

Нагадаємо, 19 травня Дональд Трамп проводить телефонну розмову з Владіміром Путіним. За даними ЗМІ, вони планують обговорити питання припинення війни в Україні. Після цієї розмови Трамп має намір зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському.