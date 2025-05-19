Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на AP. Там інформують про це з посиланням на Білий дім.
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Розмова Путіна і Трампа
Президент США Дональд Трамп почав розмову телефоном із главою Кремля Владіміром Путіним.
Як пише Associated Press, вони планують обговорити питання припинення війни в Україні. Після цієї розмови Трамп має намір зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському.
Раніше повідомлялося, що самі телефонні переговори Трампа і Путіна мали початися о 17:00 за київським часом.