За підсумками розмови із Трампом, Путін заявив, що Росія готова працювати над меморандумом з Україною, який може охоплювати і припинення вогню, передає 24 Канал.

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Що сказав Путін

Домовилися із президентом США про те, що Росія запропонує і готова працювати з українською стороною над меморандумом щодо можливого майбутнього мирного договору із визначенням низки позицій таких, як принципи врегулювання, терміни можливого укладення мирної угоди, зокрема і можливе припинення вогню на певний час,

– заявив Путін.

Диктатор зауважив, що припинення вогню в Україні можливе після досягнення відповідних домовленостей.

Також він додав, що Росії та Україні необхідно знайти компроміси, які влаштували б усі сторони.

Путін наголосив, що відновлення контактів у Стамбулі говорить про те, що сторони "загалом на правильному шляху".