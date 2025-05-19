Про що йшлось в розмові політиків та які головні заяви Володимира Зеленського – читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Головні заяви Володимира Зеленського
Володимир Зеленський повідомив, що наразі обговорюється обмін полоненими.
З нашого боку були сигнали щодо політв'язнів і журналістів. Я не хочу зараз йти в деталі. Міняти дітей на військових – ми не підтримуємо такий підхід,
– підкреслив президент.
За словами Зеленського, йому було дуже приємно почути пропозицію президента Трампа про припинення вогню без будь-яких умов.
Я хотів би побачити припинення вогню в якості першого кроку, щоб росіяни могли продемонструвати свою справжню готовність покласти край цій війні,
– заявив Володимир Зеленський.
Президент заявив, що Україна не виведе війська з частини власної території та не піддасться ультиматумам Росії.
Якщо Росія ставить умови виводити наші війська з нашої землі – значить вони не хочуть, щоби війна закінчилась. Тому що вони чітко розуміють, що Україна не буде цього робити,
– пояснив Зеленський.
Володимир Зеленський заявив, що наразі розглядається можливість зустрічі "ще раз усіх" – США, України, Росії та країн ЄС.
За словами президента, така зустріч може відбутися в Туреччині, Ватикані або Швейцарії.
Зеленський заявив, що він попросив Дональда Трампа "не приймати ніякі речі" про Україну без України.
Володимир Зеленський заявив, що сьогодні в нього були два дзвінки з Трампом: один тет-а-тет, другий – спільний, з президенткою Єврокомісії, президентом Франції, прем'єркою Італії, канцлером Німеччини та президентом Фінляндії.