21:44, 19 травня

Президент заявив, що Україна не виведе війська з частини власної території та не піддасться ультиматумам Росії.

Якщо Росія ставить умови виводити наші війська з нашої землі – значить вони не хочуть, щоби війна закінчилась. Тому що вони чітко розуміють, що Україна не буде цього робити,

– пояснив Зеленський.