Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение политика в его соцсети Truth Social.
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Трамп высказался о разговоре с Путиным
Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня "и, что более важно, о завершении войны".
Условия этого будут согласованы между двумя сторонами – как и должно быть, ведь только они обладают деталями переговоров, неизвестными никому другому,
– написал президент США.
По словам Трампа, "тон и дух разговора были великолепны".
Если бы это было не так, я бы сказал об этом сейчас, а не позже. Россия хочет вести масштабную торговлю с Соединенными Штатами после того, как эта катастрофическая "кровавая баня" закончится, и я с этим согласен,
– говорится в сообщении.
Президент США добавил, что у России есть огромная возможность создать "массу рабочих мест и богатства", а ее потенциал – неограниченный.
В то же время, по словам Трампа, Украина также может стать крупным бенефициаром в сфере торговли в ходе восстановления своей страны.
Переговоры между Россией и Украиной начнутся немедленно,
– заявил Дональд Трамп.
Политик добавил, что уже сообщил об этом президенту Украины Владимиру Зеленскому, президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, президенту Франции Эммануэлю Макрону, премьер-министру Италии Джордже Мелони, канцлеру Германии Фридриху Мерцу и президенту Финляндии Александру Стуббу.
Отмечается также, что Ватикан, в лице Папы Римского, заявил, что очень заинтересован в проведении переговоров.
Напомним, ранее советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявлял, что разговор Трампа с Путиным и Зеленским 19 мая может начать реальные мирные переговоры. По его словам, война вряд ли закончится в этот день, однако после этого, вероятно, будет начат определенный процесс.