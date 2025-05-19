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Що про переговори каже Володимир Зеленський

Володимир Зеленський повідомив, що 19 травня він двічі говорив із президентом США Дональдом Трампом. Спершу вони мали окрему телефонну розмову до дзвінка Трампа Путіну, а згодом спілкувалися вже разом з європейськими лідерами – Емманюелем Макроном, Джорджею Мелоні, Фрідріхом Мерцом, Александром Стуббом та Урсулою фон дер Ляєн.

На початку двосторонньої розмови я підтвердив Президенту Трампу, що ми в Україні готові до повного й безумовного припинення вогню, як про це й говорили, зокрема, Сполучені Штати. Важливо не розмивати цю пропозицію,

– заявив президент України.

За його словами, якщо росіяни не готові припиняти вбивства, мають бути накладені сильніші санкції. Зеленський підкреслив, що тиск на Росію спонукатиме її до реального миру – і це очевидно для всіх.

Також Україна готова до прямих перемовин із Росією "в будь-якому форматі, який дасть результат". Майданчиком для такої зустрічі може стати зокрема Туреччина, Ватикан або Швейцарія.

Під час пресконференції Володимир Зеленський заявив, що Україна не виведе війська з частини власної території та не піддасться ультиматумам Росії.

Якщо Росія ставить умови виводити наші війська з нашої землі – значить вони не хочуть, щоби війна закінчилась. Тому що вони чітко розуміють, що Україна не буде цього робити,

– пояснив президент.

Як розмову з Путіним прокоментував Трамп

Дональд Трамп заявив, що його розмова з Владіміром Путіним, яка тривала понад дві години, пройшла "дуже добре". За його словами, Росія та Україна негайно розпочнуть переговори про припинення вогню "і, що більш важливо, про завершення війни".

Президент США зазначив, що умови цього будуть узгоджені між двома сторонами — як і має бути, адже лише вони володіють деталями перемовин, які невідомі нікому іншому.

Переговори між Росією та Україною розпочнуться негайно,

– заявив Дональд Трамп.

Політик додав, що вже повідомив про це президенту України Володимиру Зеленському, президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, президенту Франції Еммануелю Макрону, прем'єр-міністерці Італії Джорджі Мелоні, канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу та президенту Фінляндії Александру Стуббу.

Путін також зробив низку заяв для ЗМІ

Відомо, що російський диктатор говорив з американським лідером, перебуваючи у музичній школі в Сочі. Згодом Владімір Путін вийшов до ЗМІ та заявив, що їхня розмова з Трампом була "відвертою і змістовною".

Він сказав, що Росія та Україна повинні знайти компроміси, які влаштовують обидві сторони. До того ж, за словами Путіна, Росія "готова працювати над меморандумом з Україною", що включає зокрема припинення вогню.

Припинення вогню з Україною можливе після досягнення відповідних домовленостей,

– зазначив очільник Кремля.

Попри це, під час виступу Путін вкотре повторив свою тезу про те, що головне – усунути так звані "першопричини війни" під час пошуку компромісів між Москвою і Києвом.

На його думку, Росія та Україна "загалом на правильному шляху" після поновлення прямих переговорів. Під час розмови Владімір Путін також подякував Трампу за підтримку.