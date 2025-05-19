Очільник Кремля переконував, що Росія нібито зацікавлена у врегулюванні ситуації. Як зауважив 24 Каналу політолог Володимир Фесенко, це давно відомі наративи, у які ніхто не вірить.

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Чи став мир в Україні ближчим

Коментар російського диктатора дуже простий та лаконічний. За абстрактними заявами ховалося те, що Росія справді готова завершити війну, але тільки на своїх умовах. Якщо Україна прийме всі ультиматуми, тоді нібито настане мир.

Росіянам неважливі цілі так званої "сво", їм головне, щоб ЗСУ вийшли з чотирьох областей, які окупанти ще навіть не контролюють. Однак, вони вже записали їх до російської конституції.

А де гарантія, що росіяни на цьому зупиняться? Я вже не кажу про те, що для нас це неприйнятно, але жодних гарантій немає. Навпаки ми чуємо погрози про захоплення Харкова, Одеси, бо ці міста вони вважають російськими,

– підкреслив Володимир Фесенко.

В одному з останніх інтерв'ю Путін далі говорив про “російські міста в Україні”, про “захист російськомовних”. Зрозуміло, що Кремль постійно вимагатиме нових поступок.

Трамп не може виступити проти Путіна

Очільник Кремля міг сказати Трампу, що завершить війну, якщо Україна виконає всі вимоги. Це чергове приниження для президента США, яке він чомусь його приймає та ніяк не реагує.

"Я не чекаю якихось пекельних санкцій, але у Трампа щодо Росії є дивні комплекси. І ця проблема не політична, а психологічна. Колись, можливо, ми дізнаємось, в чому причина, але Трамп зволікає з конкретними діями щодо Росії, зволікає, пропонує", – зауважив політолог.

Наприклад, у протистоянні з Китаєм Трамп не боявся ухвалювати різкі рішення, чинити тиск. У випадку з Росією ситуація зовсім інша. Американський президент одразу почав пропонувати поступки, після чого країна-агресорка нахабніє ще більше.

До слова, Трамп поділився деталями розмови з Путіним. За його словами, Україна та Росія негайно розпочнуть переговори, а ключовою темою стане перемир'я. Його умови сторони мають узгодити між собою.