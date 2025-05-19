Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Truth Social.

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Що президент США заявив про переговори між Україною та Росією

За словами американського лідера, Україна та Росія "негайно" розпочнуть переговори щодо припинення вогню та завершення війни.

Умови цього будуть узгоджені між двома сторонами, інакше й бути не може, адже саме вони знають деталі переговорів, які не відомі нікому іншому,

– повідомив Дональд Трамп.

За його словами, Росія хоче розпочати "масштабну торгівлю зі США" після закінчення війни. Трамп підтримує цю ідею.

Президент США підкреслив, що тон і дух розмови з Путіним були чудовими. "Якби це було не так — я б сказав це зараз, а не пізніше", – запевнив він.

Дональд Трамп згадав пропозицію Папи Римського надати Святий Престол для прямих перемовин між Україною та Росією. "Ватикан, представлений Папою Римським, висловив зацікавленість у проведенні переговорів на своїй території. Нехай процес почнеться!" – Зазначив американський лідер.