Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Truth Social.

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Что президент США заявил о переговорах между Украиной и Россией

По словам американского лидера, Украина и Россия "немедленно" начнут переговоры по прекращению огня и завершению войны.

Условия этого будут согласованы между двумя сторонами, иначе и быть не может, ведь именно они знают детали переговоров, которые неизвестны никому другому,

– сообщил Дональд Трамп.

По его словам, Россия хочет начать "масштабную торговлю с США" по окончании войны. Трамп поддерживает эту идею.

Президент США подчеркнул, что тон и дух разговора с Путиным были великолепны. "Если бы это было не так - я бы сказал это сейчас, а не позже", – заверил он.

Дональд Трамп упомянул предложение Папы Римского предоставить Святой Престол для прямых переговоров между Украиной и Россией. "Ватикан, представленный Папой Римским, выразил заинтересованность в проведении переговоров на своей территории. Пусть процесс начнется!" – Отметил американский лидер.