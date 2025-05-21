Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Какая ситуация на фронте
На Харьковском направлении россияне трижды пытались прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе Волчанска и в направлении Строевки.
Ситуация возле Волчанска: смотрите на карте
На Купянском направлении вчера была атака врага в районе Новой Кругляковки.
На Лиманском направлении противник атаковал 30 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Копанки, Редкодуб, Новый Мир, Грековка, Зеленая Долина, Ямполовка, Торское.
На Северском направлении агрессор совершил одну попытку пройти вперед в районе Белогоровки.
На Краматорском направлении вражеские силы 6 раз атаковали в районах Часового Яра, Курдюмовки и в сторону Предтечино и Белой Горы.
На Торецком направлении военные армии страны-агрессора совершили 14 атак в районах Дружбы, Петровки и Торецка.
Россияне атаковали на Торецком направлении: смотрите на карте
На Покровском направлении ВСУ остановили 44 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Яблоновка, Новооленевка, Малиновка, Шевченко Первое, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Зверево, Удачное, Новосергиевка, Троицкое, Котляровка и Андреевка.
На Новопавловском направлении россияне в течение прошлого дня совершили 33 атаки в районах населенных пунктов Свободное Поле, Привольное, Зеленое Поле, Константинополь, Багатир, Бурлацкое, Веселое и в сторону Одрадного.
На Гуляйпольском направлении украинские подразделения отбили 2 штурмовые действия в районе Высокого.
На Ореховском направлении оккупационные войска дважды шли вперед на позиции наших защитников вблизи Новоандреевки и Малых Щербаков.
Одну неудачную попытку продвинуться вперед совершил враг на Приднепровском направлении.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На Курском направлении за прошедшие сутки россияне нанесли 19 авиаударов, сбросив при этом 40 КАБ, совершил 261 обстрел, 4 из которых – с РСЗО. Украинские защитники остановили 13 штурмовых действий захватчиков.