Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какая ситуация на фронте

На Харьковском направлении россияне трижды пытались прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе Волчанска и в направлении Строевки. Ситуация возле Волчанска: смотрите на карте

На Купянском направлении вчера была атака врага в районе Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении противник атаковал 30 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Копанки, Редкодуб, Новый Мир, Грековка, Зеленая Долина, Ямполовка, Торское.

На Северском направлении агрессор совершил одну попытку пройти вперед в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении вражеские силы 6 раз атаковали в районах Часового Яра, Курдюмовки и в сторону Предтечино и Белой Горы.

На Торецком направлении военные армии страны-агрессора совершили 14 атак в районах Дружбы, Петровки и Торецка. Россияне атаковали на Торецком направлении: смотрите на карте

На Покровском направлении ВСУ остановили 44 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Яблоновка, Новооленевка, Малиновка, Шевченко Первое, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Зверево, Удачное, Новосергиевка, Троицкое, Котляровка и Андреевка.

На Новопавловском направлении россияне в течение прошлого дня совершили 33 атаки в районах населенных пунктов Свободное Поле, Привольное, Зеленое Поле, Константинополь, Багатир, Бурлацкое, Веселое и в сторону Одрадного.

На Гуляйпольском направлении украинские подразделения отбили 2 штурмовые действия в районе Высокого.

На Ореховском направлении оккупационные войска дважды шли вперед на позиции наших защитников вблизи Новоандреевки и Малых Щербаков.

Одну неудачную попытку продвинуться вперед совершил враг на Приднепровском направлении.