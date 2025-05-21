По состоянию на утро 21 мая потери врага уже превысили 976 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери врага на 21 мая 2025 года

Личного состава – около 976780 (+980),

танков – 10835 (+1),

боевых бронированных машин – 22569 (+2),

боевых бронированных машин – 22569 (+2), артиллерийских систем – 28090 (+23),

РСЗО – 1388 (+0),

средств ПВО – 1167 (+0),

самолетов – 372 (+0),

вертолетов – 336 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 36692 (+71),

крылатых ракет – 3197 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок - 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 49169 (+76),

специальной техники – 3895 (+1).

Потери врага на 21 мая 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ