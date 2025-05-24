Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News. Аналитики предположили причины и намерения соответствующих действий российского военного руководства.

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Почему Россия втягивает войска

По данным издания российские силы начали сосредотачиваться у границы с Харьковской областью после вытеснения ВСУ с территории Курской области. Аналитики говорят, что о российском наступлении вдоль всей линии фронта уже говорят длительное время, но оно еще не состоялось в полной мере.

Предполагают, что у России есть 4 месяца, чтобы прорвать украинскую оборону до того, как погода изменится, а сокращающиеся запасы советских танков, вероятно, будут заканчиваться. Украинский источник рассказал, что россияне собираются по ту сторону границы вблизи Харькова на северо-востоке Украины.