Такое мнение 24 Каналу высказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, отметив, что Путин еще с начала вторжения утверждал, что Харьков и Харьковская область должны стать санитарной зоной. Он рассматривает этот регион как территорию, которая должна быть или разрушена, или абсолютно не пригодна для жизни.

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Путин обиделся на харьковчан

Иван Тимочко подчеркнул, что у кремлевского диктатора обида на харьковчан, ведь они эффективно противодействовали оккупантам в первые дни вторжения. Россиянам пришлось позорно бежать из Харьковской области.

Россия сейчас пытается приложить все усилия для того, чтобы оккупировать Харьковскую область, подтягивая свои силы. Не секрет, что Волчанский, Липцкий, Лиманский, Купянский направления для врага были приоритетными еще с 2022 года,

– сказал он.

Сейчас россияне угрожают и Сумской области. Об этом продолжается все больше и больше дискуссий. Жителей некоторых населенных пунктов уже начали отселять для их безопасности.

Какова ситуация на Харьковском направлении: карта

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ подчеркнул, что активность российских войск на северо-востоке Украины будет только расти. Силам обороны намерения оккупантов известны и они готовы им противостоять.

Когда мы говорим о Харьковском направлении, то это должно звучать в комплексе с Сумским и Донецким, поскольку на северо-востоке для противника это приоритетные регионы, ведь эти области граничат с Россией,

– добавил он.

Отметим, Россия активно стягивает живую силу к границе с Харьковской областью. По словам начальника штаба бригады "Хартия" Андрея Помагайбуса, враг использует артиллерию, дроны и бронетехнику, но украинские защитники контролируют ситуацию и готовы к отражению атак. Особую угрозу представляют беспилотники с оптоволоконным управлением, хотя ВСУ имеют средства для борьбы с ними.