В частности, им удалось провести успешную операцию и выбить российских военных с территории агрегатного завода в Волчанске, что на Харьковщине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий офицера 57-й ОМБр имени кошевого атамана Костя Гордиенко "Историка" в эфире телемарафона.

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Какая сейчас ситуация на агрегатном заводе

По данным офицера 57-й ОМБр, пока передвижения или размещения россиян вблизи агрегатного завода не фиксируется.

Эта территория была чрезвычайно важной в Волчанске, поскольку она выходит к линии реки Волчья, и это представляло определенную угрозу для возможности продвижения,

– объясняет "Историк".

Он добавляет, что враг пытается снова проводить туда штурмовые группы. Однако они успешно уничтожаются украинскими Силами обороны.

Отметим, что Волчанск стал эпицентром боев на севере Харьковской области. За год харьковского наступления захватчиков город практически сравняли с землей. Кроме этого, городские бои стали сверхтяжелыми, ведь оборону приходится держать в руинах.