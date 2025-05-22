Зокрема, їм вдалося провести успішну операцію та вибити російських військових з території агрегатного заводу у Вовчанську, що на Харківщині. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар офіцера 57-ї ОМБр імені кошового отамана Костя Гордієнка "Історика" в ефірі телемарафону.

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Яка зараз ситуація на агрегатному заводі

За даними офіцера 57-ї ОМБр, наразі пересування чи розміщення росіян поблизу агрегатного заводу не фіксується.

Ця територія була надзвичайно важливою у Вовчанську, оскільки вона виходить до лінії річки Вовча, і це становило певну загрозу для можливості просування,

– пояснює "Історик".

Він додає, що ворог намагається знову проводити туди штурмові групи. Проте вони успішно знищуються українськими Силами оборони.

Зазначимо, що Вовчанськ став епіцентром боїв на півночі Харківщини. За рік харківського наступу загарбників місто практично зрівняли з землею. Окрім цього, міські бої стали надважкими, адже оборону доводиться тримати в руїнах.