34 Окремий мотопіхотний батальйон "Вовкодави" були першими, хто прийняв бій з окупантами у Вовчанську навесні 2024 року. За цей час, кажуть воїни, вони не втратили позицій, батальйон тримає свій район оборони, передає 24 Канал.

Дивіться також Захищав Україну з 2014 року: на Харківщині загинув воїн із Бучі Микола Архипчук

Що сталося з Вовчанськом за рік війни

За словами бійців, за рік харківського наступу загарбників Вовчанськ практично зрівняли з землею.

Крім того, міські бої перетворилися на надважкі, адже оборону доводиться тримати в руїнах.

Від будинків залишилась цегла, уламки бетону. Під ним – нори. Це війна в норах. Ми в норах, окупанти в норах. Бачимо рух противника, піхота виходить і розстрілює їх. От і вся тактика. Все просто і складно водночас,

– пояснив комбат.

Який Вовчанськ за рік після наступу Росії / Фото "Вовкодави"

Військові кажуть, що окупанти рівняють колись красиве промислове місто з землею, доводячи, що все, що їм потрібно – територія.