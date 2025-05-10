Трагічну звістку повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Бучі Анатолія Федорука.

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Захисник Микола Архипчук загинув

На жаль, Бучанська громада втратила ще одного зі своїх найкращих синів. 7 травня, захищаючи суверенітет України на Харківщині, внаслідок мінометного обстрілу загинув Микола Архипчук.

Герой обороняв нашу державу від російських окупантів з 2014 року. Після того, як зазнав поранення, повернувся додому. Однак, із початком повномасштабної знову став на захист рідної землі.

Спочатку Микола Архипчук долучився до ТРО, а згодом вступив до лав Нацгвардії.

Двоє дітей, дружина та мати залишилися без надійного захисту та опори. Бучанська громада у скорботі разом із вами. Вічна пам'ять і шана Захиснику!

– написав міський голова.

Прощання з Героєм відбудеться 10 травня у Бучі. Відспівування у храмі Святого апостола Андрія Первозванного об 11:30. Опісля поховання на Алеї Героїв.

Загинув захисник Микола Архипчук / Фото з телеграму мера Бучі

Анатолій Федорук закликав віддати шану Герою, підтримати рідних і вклонитися всім нашим захисникам, які продовжують боронити рідну землю від російської орди.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідних і близьким Микола Архипчука. Вічна пам'ять і слава Героєві!