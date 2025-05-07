Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис ведучої "Люкс ФМ" Діани Луцишин та інформацію від колег військового.

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Як загинув військовий Василь Довбуш

Василь Довбуш народився 17 січня 1991 року. У телерадіокомпанії "Люкс" він працював з вересня 2015 року по вересень 2019, зокрема займався монтажем та відеодизайном на 24 Каналі, а також на сайті.

Ведуча Діана Луцишин згадує військового як дуже яскраву та світлу людину. Вона наголошує, що загибель Василя просто не вкладається у голові.

Неймовірний, крутий і дуже життєрадісний наш Василько Довбуш…

– написала Луцишин.



Василь Довбуш загинув на фронті / Фото з фейсбуку Діани Луцишин

Вона також повідомила, що військовий загинув 6 травня 2025 року під час виконання бойового завдання. Рідних та близьких Героя вже сповістили про трагічну звістку.

"Усі, хто його знали, згадайте добрим спогадом і молитвою. І, звісно, усмішкою, бо Василько завжди усміхався. Світла і Вічна пам'ять Герою", – зазначила Діана Луцишин.

Ведуча зауважила, що всі деталі щодо чину похорону повідомить згодом.

24 Канал висловлює щирі співчуття родині та друзям Василя Довбуша через загибель захисника на лінії бойового зіткнення.