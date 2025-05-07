Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение ведущей "Люкс ФМ" Дианы Луцишин и информацию от коллег военного.
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Как погиб военный Василий Довбуш
Василий Довбуш родился 17 января 1991 года. В телерадиокомпании "Люкс" он работал с сентября 2015 года по сентябрь 2019, в частности занимался монтажом и видеодизайном на 24 Канале, а также на сайте.
Ведущая Диана Луцишин вспоминает военного как очень яркого и светлого человека. Она отмечает, что гибель Василия просто не укладывается в голове.
Невероятный, крутой и очень жизнерадостный наш Василий Довбуш…
– написала Луцишин.
Василий Довбуш погиб на фронте / Фото из фейсбука Дианы Луцишин
Она также сообщила, что военный погиб 6 мая 2025 года во время выполнения боевого задания. Родных и близких Героя уже известили о трагической вести.
"Все, кто его знали, вспомните добрым воспоминанием и молитвой. И, конечно, улыбкой, потому что Василий всегда улыбался. Светлая и вечная память Герою", – отметила Диана Луцишин.
Ведущая отметила, что все детали относительно чина похорон сообщит позже.
24 Канал выражает искренние соболезнования семье и друзьям Василия Довбуша из-за гибели защитника на линии боевого соприкосновения.