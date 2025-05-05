Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на соцсети.

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Умер Даниэль Ковальчук с псевдонимом "Француз"

Военный "Кидур" в сети сообщил, что 3 мая 2025 года умер украинский защитник Даниэль Ковальчук с позывным "Француз". В сети не сообщали, что стало причиной смерти воина, лишь заявили, что "остановилось сердце".

Даниэль был основателем @morana_team и защищал Украину с 2014 года.

Светлый, порядочный и надежный человек, к сожалению, ушел из жизни. Нам очень обидно и больно!!! Соболезнуем родным и близким! Даниэль Ковальчук "Француз", прошел очень насыщенный боевой путь в своей жизни, множество ужасных ситуаций. Настоящий Воин, с несокрушимым духом ! Пример для молодежи и взрослых. Историческое имя, исторический позывной!

– говорится в сообщении.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Даниэля Ковальчука. Светлая и вечная память.



Даниэль "Француз" Ковальчук умер / Фото из соцсетей

На странице украинского фанатского движения "Динамо" @kategorie_d.kyiv рассказали детали о погибшем защитнике Украины. Так, в 2012 году "Француз" попал на фанатскую трибуну "Динамо". С началом российской агрессии, в 2014 году, Даниэль присоединился к 3 роте 2 батальона полка "Азов".

В феврале 2015 года "Француз" участвовал в Широкинской операции. После увольнения со службы Ковальчук начал развиваться в сфере личной охраны. В 2016 организовал ребят, чтобы пройти курс "ESA" в Польше.

Впоследствии Даниэль стал специалистом в практической стрельбе из пистолета. Уже в 2019 они вместе с Максом "Регбистом" начали проект "Civil Safety", в рамках которого научили сотни людей работать с оружием. В 2020 Даниэль вместе с Максимом открыли уже "Civil Safety Academy" – большой тир на левом берегу столицы. Это стало делом их жизни вплоть до полномасштабного вторжения.

С первого дня полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года, на базе CSA "Француз" и "Регбист" создали добровольческое подразделение, которое состояло преимущественно из фанатов "Динамо". К сожалению, 20 марта 2022 года "Француз" получил серьезное ранение ног. Через год после ранения Даниэль восстановился и создал подразделение morana_team. Вместе с собратьями "Француз" воевал на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Но 3 мая 2025 года сердце Француза остановилось. И это стало ударом для всего нашего города. Пройдя штурмы 2015-го, пережив ракету 22-го, отвоевав 2023 – 2025 год, обойдя многочисленные дроны и снаряды – сердце не выдержало именно в Киеве. Даня "Француз" – Человек с большой буквы, поэт и воин. Покойся, брат. Мы продолжим твое дело!

– отметили в фанатском движении.

Ранее стало известно, что на войне с российскими оккупантами погиб житель Кривого Рога Петр Бурка. Он выполнял боевые задачи на фронте и до последнего вздоха остался верным военной присяге.