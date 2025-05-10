Об этом в эфире 24 Канала отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, напомнив, что противник имел цель оккупировать Волчанск и продвинуться в сторону Харькова для соединения с российскими войсками на Лиманском направлении, чтобы взять под огневой контроль город, пробовать наступать на сам Харьков.

Смотрите также "Это война в норах": как "Волкодавы" год назад остановили россиян в Волчанске и какова ситуация сейчас

Какой отрезок фронта враг определил сейчас приоритетным?

Военная кампания, которая начиналась противником под масштабное информационное сопровождение, потерпела поражение. ВСУ удержали Волчанск. Тактическое движение врага, который предусматривал выйти на оперативное пространство и занять город – провалилось, а российские оккупанты оказывались в окружении и уничтожались.

На Волчанском направлении, как отметил Тимочко, для россиян есть ряд проблем. Просто прекратить наступать или отойти, или создать буферную зону не получится, потому что там все существенно "пристреляно", тогда сразу ВСУ перейдут в наступление.

Россияне, как заметил Тимочко, застряли на Волчанском направлении. По его словам, сейчас противник определил приоритетным для себя Лимано-Купянский отрезок. Он интенсивно наступал в сторону Купянска и Купянска-Узлового, пытался двигаться вдоль реки Оскол, атаковал там очень агрессивно.

"Для россиян важным был Купянск-Узловой, потому что это огромная железнодорожная станция. Враг надеялся, взяв под контроль эти два населенных пункта, соединить мостами их, создать масштабную систему логистики", – объяснил Тимочко.

Что планировали российские захватчики?

Россия надеялась не только оккупировать Харьковскую область, но и хотела наступать с северного Востока в сторону Краматорска, Славянска для того, чтобы усилить свои войска на северном направлении, которые наступают в районе Торецка, Часового Яра.

Харьковское направление – это то, которое ломает противнику планы не только по захвату Харьковщины, но и Донетчины. Это одно из стратегических направлений фронта, поэтому бои там не прекращаются с начала широкомасштабного вторжения,

– подытожил Тимочко.

Напомним, 34 отдельный мотопехотный батальон "Волкодавы" обнародовал снимки того, как сейчас выглядит Волчанск. За год наступления российская армия сравняла город с землей. От домов остался кирпич и обломки бетона, под которым – норы.