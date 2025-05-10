Командир батальона "Фартовый" рассказал о ситуации в Волчанске и условиях, в которых его приходится оборонять. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 34 ОМПБ "Волкодавы".

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Как удается сдерживать россиян в Волчанске

Командир батальона рассказывает, что после Купянского направления его перебросили на направление Волчанска, потому что была угроза наступления противника. 10 мая военные приняли бой.

Он отмечает, что батальон сначала стоял в населенном пункте Тихое, что является восточной окраиной Волчанска. Тогда украинским бойцам удалось остановить россиян и даже проводить наступательные действия. Они восстанавливали утраченное положение в Тихом и в его северных окрестностях.

Впоследствии батальон перебросили непосредственно в Волчанск. По словам "Фартового", за это время украинские военные не потеряли там ни одной позиции.



Командир 34 ОМПБ "Волкодавы" "Фартовый" / Фото батальона

Он вспоминает, что потом была масштабная операция по освобождению Агрегатного завода в Волчанске. Там работали наши подразделения 57-й бригады, подразделения ГУР и ТРО. Тогда россияне безрезультатно пытались прорваться и отбить завод.

После его освобождения украинские защитники провели зачистку и он перешел в полосу их ответственности.

Какая ситуация в городе сейчас

По словам "Фартового", сейчас Волчанск в руинах, дома снесены под фундамент.

Сначала еще стояли какие-то многоэтажки. Потом их начали стирать – с девятого до пятого этажа, с пятого по третий, с третьего под фундамент. Остался кирпич, обломки бетона. Под ним – норы. Это война в норах. Мы в норах, оккупанты в норах. Видим движение противника, пехота выходит и расстреливает их. Вот и вся тактика. Все просто и сложно одновременно,

– рассказывает военный.

Ситуация в Волчанске по состоянию на апрель 2025 года / Фото 34 ОМПБ "Волкодавы"

Он отмечает, что выкурить россиян из норы трудно, поэтому взрывчатку забрасывают непосредственно туда. Такое решение является эффективным и позволяет ликвидировать несколько оккупантов одновременно. Российские военные переняли эту идею и пытаются действовать так же, но украинским бойцам удается уничтожать их.

"Фартовый" говорит, что в Волчанске все завязано на пехоте, другие подразделения работают на нее. По его словам, пехотинец должен зайти, занять позицию, а когда к нему приближается противник – уничтожить его.

Где нет пехотинца – там нет фронта. Ты можешь быть супер классным дронщиком, но если перед тобой нет пехотинцев, которые будут держать противника, то какой с того толк, что ты классно летаешь или стреляешь из "Джавелина". Акцент на пехоте, больше всего внимания пехоте, потому что пехота переносит наибольшее бремя войны,

– объясняет командир 34 ОМПБ "Волкодавы".

Он добавляет, что условия для пехоты сильно ухудшились из-за развития FPV-дронов и беспилотников на оптоволокне. Это связано с тем, что они залетают достаточно далеко и ломают логистику.

Однако, "Фартовый" замечает, что украинцы также применяют дроны для уничтожения россиян и доставки обеспечения на позиции. Он подчеркивает, что от беспилотников есть много пользы, но и столько же проблем.