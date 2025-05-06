Возле Двуречной также сложная ситуация. Систематически уничтожается логистика врага. Больше об этом 24 каналу рассказал заместитель командира 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Олесь Маляревич.

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Есть ли территориальные потери

Подразделения 429-го полка продолжают удерживать позиции на Купянском направлении, в частности вдоль реки Оскол. На левом берегу остается значительный украинский плацдарм, а российские войска не достигли никаких территориальных успехов.

В районе населенного пункта Кругляковка противник пытается прорываться в обоих направлениях вдоль фронта, однако его силы зажаты между селами Колесниковка и Загрызово. Успешных продвижений враг не имеет.

Пытаются расползаться вверх – вниз, но они зажаты,

– отметил Олесь Маляревич.

На участке от села Двуречная до государственной границы российские войска находятся на правом берегу Оскола. Там действуют преимущественно пехотные подразделения, поскольку логистические маршруты и переправы врага систематически уничтожаются украинскими беспилотниками и артиллерией. Попытки обустроить новые понтонные переправы также срываются.

Бои за Кругляковку: смотрите на карте

По словам военного, ситуация остается сложной, но контролируемой. Территориальных потерь с украинской стороны нет.

Тем временем на Новопавловском направлении россиянам осталось 3 километра до административной границы Днепропетровской области.