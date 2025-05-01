Об этом 24 каналу сообщил командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко. Он рассказал, как российские войска совершенствуют свои умения и придумывают новые методы ведения боевых действий.

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К чему готовятся россияне

Оккупанты стягивают инженерную технику, которая должна дать им возможность перебросить понтонные переправы через реку Оскол с левого на правый берег и дать возможность обеспечить дополнительной логистикой свою группировку, которая находится на правом берегу. Речь идет о затягивании легкобронированной и бронированной техники, дополнительных огневых комплексов, прицепной артиллерии и тому подобное.

Какова ситуация на Купянском направлении: смотрите на карте

На текущий момент эти меры противник не может реализовать, поскольку дроны Сил обороны разбивают инженерную технику врага и выбивают живую силу с ключевых позиций на правом берегу.

По моему убеждению, на Веренчанском отрезке на эту минуту враг блокирован,

– отметил Федоренко.

По его словам, в районе Купянска-Левобережного, Купянска-Узлового и населенного пункта Ковшаровка враг постоянно осуществляет ударно-штурмовые действия с применением живой силы и периодически применяет высокомобильную технику – двухколесные мотоциклы, баги, а также после ремонта и получения пополнения – бронированную технику.

Какие у врага новые методы штурмов

На технику враг по кругу наваривает различные железные сетки, экраны и дополнительно еще устанавливает резину. Все для того, чтобы украинские военные не могли уничтожить с первого или со второго попадания.

Основная задача экранов – рассеять кумулятивную струю, которая и должна прожигать броню, противоскать давлением и соответственно останавливать ту или иную технику. Несмотря на эти сараи, обварки, резину и прочее, Силы обороны FPV-дронами останавливают вражескую технику. Иногда надо 15 FPV-дронов, чтобы уничтожить ту или иную легкобронированную, бронированную технику, которая обварена подобными экранами,

– сказал командир полка "Ахиллес".

Кроме этого, враг сейчас активно проводит мероприятия по подготовке личного состава к освоению навыков вождения двухколесных мотоциклов.

Представьте театр боевых действий, когда на узком отрезке протяженностью 7 – 10 километров противник сначала осуществляет отвлекающие действия, например, вытягивает легкую броню, демонстрируя подготовку к ударным действиям, а параллельно на другом отрезке одновременно на сближение с украинскими позициями движется 50 мотоциклов, на который 100 вражеских пехотинцев.

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"Даже если часть из них уничтожить на поле боя объединенным огнем, а 20 – 25 военнослужащих доедут на мотоциклах до передней линии, бросят их, перегруппируются и будут пытаться занять наши позиции, то это достаточно серьезный аргумент", – добавил Федоренко.

К слову, Купянск чуть ли не ежедневно страдает от вражеских обстрелов – город атакуют КАБы, дроны и ракеты.