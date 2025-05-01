Про це 24 Каналу повідомив командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко. Він розповів, як російські війська вдосконалюють свої вміння і вигадують нові методи ведення бойових дій.

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До чого готуються росіяни

Окупанти стягують інженерну техніку, яка має дати їм можливості перекинути понтонні переправи через річку Оскіл з лівого на правий берег й дати можливості забезпечити додатковою логістикою своє угруповання, яке перебуває на правому березі. Йдеться про затягування легкоброньованої та броньованої техніки, додаткових вогневих комплексів, причіпної артилерії тощо.

Яка ситуація на Куп'янському напрямку: дивіться на карті

На поточний момент ці заходи противник не може реалізувати, оскільки дрони Сил оборони розбивають інженерну техніку ворога й вибивають живу силу з ключових позицій на правому березі.

За моїм переконанням, на Веренчанському відтинку на цю хвилину ворог блокований,

– зауважив Федоренко.

За його словами, у районі Куп'янська-Лівобережного, Куп'янська-Вузлового та населеного пункту Ківшарівка ворог постійно здійснює ударно-штурмові дії із застосуванням живої сили й періодично застосовує високомобільну техніку – двоколісні мотоцикли, баги, а також після ремонту та отримання поповнення – броньовану техніку.

Які у ворога нові методи штурмів

На техніку ворог по колу наварює різні залізні сітки, екрани й додатково ще встановлює гуму. Все для того, щоб українські військові не могли знищити з першого чи з другого попадання.

Основне завдання екранів – розсіяти кумулятивну струю, яка і має пропалювати броню, протискати тиском й відповідно зупиняти ту чи іншу техніку. Попри ці сараї, обварки, гуму та інше, Сили оборони FPV-дронами зупиняють ворожу техніку. Інколи треба 15 FPV-дронів, щоб знищити ту чи іншу легкоброньовану, броньовану техніку, яка обварена подібними екранами,

– мовив командир полку "Ахіллес".

Крім цього, ворог зараз активно проводить заходи з підготовки особового складу до опанування навичок водіння двоколісних мотоциклів.

Важливо! Долучайтеся до збору полку "Ахіллес" на дрони. Задонатити можна за посилання на банку або за номером картки 4441 1111 2329 4633. Пам'ятайте, важлива кожна гривня.

Уявіть театр бойових дій, коли на вузькому відтинку протяжністю 7 – 10 кілометрів противник спочатку здійснює відволікаючі дії, наприклад, витягує легку броню, демонструючи підготовку до ударних дій, а паралельно на іншому відтинку одночасно на зближення з українськими позиціями рухається 50 мотоциклів, на який 100 ворожих піхотинців.

"Навіть якщо частину з них знищити на полі бою об'єднаним вогнем, а 20 – 25 військовослужбовців доїдуть на мотоциклах до передньої лінії, кинуть їх, перегрупуються і будуть намагатися зайняти наші позиції, то це достатньо серйозний аргумент", – додав Федоренко.

До слова, Куп'янськ мало не щодня страждає від ворожих обстрілів – місто атакують КАБи, дрони та ракети.