О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 28 апреля по 4 мая 2025 года, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор карты боевых действий проводим по данным DeepStateMAP.

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Количество штурмов на фронте растет

В течение всей недели количество боевых столкновений на фронте имеет тенденцию к росту. Если в течение суток 28 апреля россияне совершили 178 штурмов, то 4 мая их количество возросло до 296. При этом последние 2 дня количество атак на одном только Покровском направлении превышает сотню.

В течение недели на фронте произошло 1 515 боевых столкновений. В общем разрезе ситуация на направлениях следующая:

Покровское направление – 594 штурма (на 183 атаки больше, чем на предыдущей неделе);

Новопавловское направление – 208 штурмов;

Лиманское направление – 167 штурмов;

Курское направление – 160 штурмов;

Торецкое направление – 65 штурмов

Краматорское направление – 59 штурмов;

Купянское направление – 46 штурмов;

Харьковское направление – 37 штурмов;

Ореховское направление – 25 штурмов;

Северское направление – 23 штурма;

Гуляйпольское направление – 11 штурмов;

Приднепровское направление – 9 штурмов.

Наибольший рост активности заметен на Покровском и Новопавловском направлениях. Также россияне увеличили количество атак на Харьковском и Купянском направлениях.

Кроме того, в конце прошлой недели после длительного перерыва россияне возобновили атаки на Гуляйпольском направлении.

В то же время на Торецком направлении по сравнению с предыдущими неделями произошло существенное снижение вражеской активности – количество атак там снизилось вдвое.

Несмотря на вражеские атаки, ситуация на Харьковском, Купянском, Северском, Краматорском, Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях осталась неизменной. О ситуации на других участках поговорим далее.

Бои на приграничье Сумщины

На Курщине и Сумщине продолжаются бои. Силы обороны продолжают удерживать позиции на российском приграничье в районах сел Горналь и Олешня.

В то же время враг продолжает попытки закрепиться в украинском приграничье. На прошлой неделе серая зона между Веселым и Журавкой, а также возле Локни увеличилась. Однако изменений линии соприкосновения нет.





Ситуация на границе Сумщины / Карта DeepStateMAP

Также серая зона не изменилась и в Белгородской области.

Продвижение россиян на Лиманском направлении

Сложной остается и ситуация на Лиманском направлении, где россияне пытаются захватить западную часть Луганщины и продвинуться на севере Донецкой области.

Несмотря на большое количество штурмов, Силы обороны сдерживают врага на большей части участка и отражают атаки. Однако в конце прошлой недели врагу удалось продвинуться возле Новомихайловки и в Новом.





Ситуация на Лиманском направлении / Карта DeepStateMAP

Враг продвигается на Константиновку

Несмотря на снижение количества штурмов, ситуация на Торецком направлении все еще остается сложной. Осоенно в районах автодорог, которые ведут к Константиновке. Россияне, которые погрязли в городских боях в Торецке решили сосредоточиться именно на продвижении на Константиновку. Это расчет и на создание угрозы окружения для наших войск в Торецке.

Россияне оккупировали Тарасовку, прорвались к Александрополю, захватили Старую Балку и приблизились к Романовке. При этом враг также продвинулся в центральной части Торецка, а также начал атаковать в районе Дачного. Вероятно, это часть стратегии наступления на Константиновку и окружения гарнизона Торецка.





Ситуация на Торецком направлении / Карта DeepStateMAP

Однако линию соприкосновения на Торецком направлении и Константиновку разделяют 10 километров. Расстояние от линии соприкосновения в районе Часового Яра меньше, однако россияне там длительное время осуществляют неудачные попытки продвижения.

Обострение возле Покровска

На Покровском направлении продолжаются самые тяжелые бои – для россиян этот участок остается наиболее приоритетным по нескольким причинам. Самая первая, конечно же, – захват города Покровск. Россияне уже который месяц не могут продвинуться к его окрестностям, однако из всего имеющегося вооружения уничтожают город.

Вторая причина – продвижение на Днепропетровщину. Это не только прецедент, что с 2022 года боевые действия вспыхивают в новом регионе, но и средство давления во всех нынешних разговорах о переговорах.

На прошлой неделе на Покровском направлении происходили антирекордные штурмы, количество которых перевалило за сотни в сутки. Россияне атакуют на всем участке. От сел Елизаветовка до Шевченко линия соприкосновения не изменилась, хотя и значительная часть атак пришлась на этот участок.

Россияне продвинулись в селах Успеновка и Шевченко. Серая зона расширилась до Новосергеевки – последнего села, которое отделяет линию фронта и Днепропетровщину.





Ситуация на Покровском направлении / Карта DeepStateMAP

Также российские войска продвинулись в Котляровку и Надиевку в направлении Днепропетровщины. На Межевую и Новопавловскую общину россияне все чаще сбрасывают авиабомбы. На днях россияне разрушили 150-й храм в Новопавловке. В прифронтовых общинах Днепропетровщины продолжается обязательная эвакуация семей с детьми.

Россия усилила атаки на Новопавловском направлении

Россияне снизили количество атак на Торецком направлении, очевидно, не просто так, а для высвобождения ресурсов для усиления атак на Новопавловском направлении, где более чем в 2 раза возросло количество штурмов.

Похоже, россияне все-таки продолжают дальше мечтать о полной оккупации Донетчины и хотят захватить юг подконтрольной Украине части области – от Новополя до Преображенки.

Несмотря на такой рост активности, на большей части участка россиянам продвинуться на прошлой неделе не удалось. Вражеские войска продвинулись севернее Андреевки, возле Константинополя и в направлении Богатыря. В то же время в Новоселке, Бурлацком и Днепроэнергии продолжаются бои.





Ситуация на Новопавловском направлении / Карта DeepStateMAP

Кремлевский диктатор объявил о так называемом перемирии с 8 по 10 мая, чтобы отпраздновать так называемый день победы. Однако рост российских штурмов на фронте свидетельствует об одном: россияне не хотят заканчивать войну, а перемирие Москве нужно только для того, чтобы вдруг на парад не наведались неизвестные добрые дроны.

Что бы ни говорили о переговорах и какие бы заявления ни звучали в Москве или в Вашингтоне, полагаться мы можем только на нашу армию. Армия же должна полагаться на надежный тыл, которым каждый из нас обязан стать. Самый простой способ поддержать армию прямо сейчас – задонатить на сбор. Именно для этого работает наш благотворительный Фонд24 – здесь вы можете найти сборы на актуальные потребности различных подразделений и отчеты за уже проделанную работу. Переходите по ссылке и присоединяйтесь.