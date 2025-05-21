Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Россия снова посягает на Сумы

Президент России Владимир Путин поехал в Курскую область, где провел совещание с руководителями муниципалитетов. Там диктатор обсудил много "Насущных" вопросов, в частности относительно "неонацистов" в Украине. Интересно, что Курскую область армия страны-агрессора контролирует не полностью, то есть Путин фактически приехал к линии разграничения.

Во время разговора российский лидер пошутил в ответ на заявление одного из участников о том, что Сумы должны стать российскими.

Глава Глушковского района Павел Золотарев, говоря о том, на сколько километров нужно отогнать ВСУ от границы, заявил, что Сумы должны стать российским городом.

Мы не можем жить как на полуострове. Нас должно быть больше. Хотя бы Сумы. Я думаю так. И с вами, как с главнокомандующим, мы победим,

– заявил участник беседы с Владимиром Путиным.

Так, по словам Путина, такое же желание владеть Сумской областью было у Александра Хинштейна, поэтому он якобы и был назначен временным губернатором региона.