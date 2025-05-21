Вместо этого он выразил намерение сосредоточиться на экономическом сотрудничестве с Москвой. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Взгляд Трампа на санкции против России

Согласно информации издания, Трамп в разговоре с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами сказал, что Россия и Украина должны самостоятельно найти решение относительно войны. Это произошло всего через несколько дней после того, как он утверждал, что только он и Путин имеют полномочия для заключения соглашения.

По словам 6 чиновников, знакомых с обсуждением и которые говорили на условиях анонимности, Трамп также отказался от ранее озвученных угроз присоединиться к европейским санкциям против России.

Как пишут в издании, эти свидетельства проливают свет на изменение позиции Трампа, который фактически дистанцировался от мирного процесса, хотя ранее обещал завершить войну за 24 часа.

Если он не изменит свою позицию, события понедельника оставляют Путину именно то, чего он стремился – прекращения американского давления и раскол в НАТО – между США и европейскими союзниками, которые заявляют, что и в дальнейшем будут вводить санкции,

– говорится в материале.

В NYT пишут, что для многих такое изменение было ожидаемым. Сначала – эмоциональная встреча с Зеленским, которая состоялась в Овальном кабинете, а затем – отставка американского посла в Киеве.

"Политика администрации Трампа с самого начала заключалась в том, чтобы оказывать давление на жертву – Украину, а не на агрессора – Россию", – написала экс-посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк.

Чиновник Белого дома в комментарии NYT объяснил, что новые санкции против России могли бы повредить деловым возможностям, тогда как Трамп "хочет максимизировать экономические возможности для американцев".

В материале говорится, что европейские лидеры поняли из разговора с Трампом, что им не стоит ожидать, что Соединенные Штаты присоединятся к ним в ближайшее время в усилении финансового давления на Путина.

"Для Трампа это изменение курса. Ранее он в соцсетях время от времени угрожал России санкциями ... Однако после телефонного разговора с Путиным в понедельник, эти обязательства исчезли. Американский президент отказался, как публично, так и в разговоре с европейскими лидерами, выполнять эту угрозу", – пишут в NYT.

В материале отмечают, что Трамп, который во время предвыборной кампании уверял, что сможет достичь мира между Россией и Украиной за 24 часа, впоследствии признал, что это гораздо сложнее, чем он думал. Разочарованный медленным прогрессом и неуступчивостью кремлевского диктатора, он заговорил о возможности выхода США из переговорного процесса. В заметке в понедельник Трамп четко дал понять, что желает дистанцироваться от мирных переговоров и перейти к заключению деловых соглашений с Россией.

"Условия прекращения войны должны обсуждаться между двумя сторонами, как и должно быть, потому что только они знают детали", – написал тогда Трамп.

Затем он перешел к тому, что некоторые европейские лидеры считают его настоящей целью: нормализации отношений между Вашингтоном и Москвой.

"Перед Россией открывается огромная возможность создать огромное количество рабочих мест и богатства. Ее потенциал неограничен", – заявил Трамп.

Пока неясно, как именно будет выглядеть нормализация отношений, но Трамп стремится открыть американским компаниям доступ к российскому энергетическому сектору и рынку редкоземельных металлов.

"Путин, похоже, хорошо осознает коммерческие интересы Трампа, поэтому сосредоточил большую часть их разговоров на возможных экономических отношениях. В результате Европа движется к введению новых санкций, тогда как Соединенные Штаты, наоборот, готовы двигаться в противоположном направлении, стремясь обойти Украину и углубить сотрудничество с Россией. Это и есть тот раскол внутри НАТО, который Путин пытался создать и использовать в течение двух десятилетий", – пишут в NYT.

Там также указывают, что европейский чиновник, участвовавший в переговорах, отметил, что Трамп, похоже, никогда не намеревался участвовать в санкциях против России, если Путин откажется от прекращения огня. Его угрозы были, по словам чиновника, по большей части показательными.